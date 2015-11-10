16 українців виступлять на Чемпіонаті світу зі стрибків на батуті

Україну на ЧС представлятимуть 16 спортсменів, повідомляє прес-служба НОК України.

Для здобуття олімпійської путівки у Ріо на чемпіонаті світу спортсмену потрібно потрапити в фінальну «вісімку» як в особистих, так і в синхронних дисциплінах.

Якщо атлет не потрапляє у фінал, то в нього залишаються шанси поборотися за ліцензію, увійшовши у ТОП-17 світової першості. Останні п'ять путівок на Олімпійські ігри між цими спортсменами будуть розіграні на кваліфікаційному відбірковому турнірі, який відбудеться у квітні 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

Склад збірної України на світову першість виглядає таким чином:

Чоловіки: Дмитро Собакар, Антон Давиденко, Микола Просторов, Дмитро Бєдєвкін, Віктор Кифоренко, Станіслав Стаценко, Микита Стаценко, Олег Аксамітний.

Жінки: Наталія Москвіна, Марина Кийко, Ганна Бакуновицька, Діана Тувакбаєва, Катерина Баєва, Дар'я Алєксєєва, Олена Орлова, Світлана Боровикова.

31-й Чемпіонат світу зі стрибків на батуті, акробатичній доріжці та подвійному міні-трампліні відбудеться з 26 по 29 листопада в Оденсе (Данія).