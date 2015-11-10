Українка Легонькова виграла напівмарафон у Польщі

Українка пробігла дистанцію за 1 годину 15 хвилин 51 секунду, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Спортсменці вдалося випередити групу з трьох кенійських атлеток і фінішувати першою.

П’ятою на цій дистанції фінішувала ще одна наша співвітчизниця Катерина Карманенко – 1:19.38.

У змаганнях чоловіків у Косцяні друге місце посів українець Микола Юхимчук (1:05.36). Перше й третє місця також посіли спортсмени з Кенії, а 4-6 місця на рахунку українців Антона Потоцького, Ігоря Олефіренко та Руслана Печнікова.

Варто також відзначити, що два тижні тому Легонькова з олімпійським нормативом виграла марафон у Дубліні (Ірландія).