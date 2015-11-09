Всесвітнє антидопінгове агентство рекомендувало відсторонити російських легкоатлетів від змагань

З такою рекомендацією IAAF виступила Комісія Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), повідомляє Lenta.ru з посиланням на BBC.

Рішення на даний момент не прийнято.

Видання The Sunday Times 8 листопада опублікувало інформацію, згідно якої вісім російських легкоатлетів дали хабара керівництву Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) для того, щоб їх не дискваліфікували за допінг і допустили до участі в літніх Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.

За інформацією видання, отримали хабара колишній президент IAAF Ламін Діак і колишній глава антидопінгового департаменту IAAF Габріель Доллє, а в числі восьми спортсменів є золоті та срібні медалісти Ігор у Лондоні. Прізвища легкоатлетів не називаються.

4 листопада колишнього президента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламіна Діака і його адвоката заарештували. Їх підозрюють в отриманні хабара від ВФЛА за приховування випадків застосування допінгу російськими спортсменами.