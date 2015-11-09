Україна тепер небезпечна для "договірняків" - Павелко

Про закон програмі "Профутбол" розповів президент Федерації футболу Андрій Павелко, який виступив одним з його авторів, передає ТСН.Проспорт.

"Я б хотів, як в Італії, щоб один-два рази по 60 осіб заарештували, щоб це було настільки всім зрозуміле, щоб закінчилися ігри і закінчилися профілактичні бесіди. Цим жорстким підходом ми зобов'язані показати ставлення громадськості, журналістів, всієї футбольної сім'ї до ракового захворювання. Я переживав, що 80 мільярдів ринку азіатських ставок щотижня можуть знайти лобістські структури, які могли б поставити перепони в проходженні закону до другого читання", - зазначив президент ФФУ.

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"Сьогодні Україна дуже небезпечна для таких речей, і після прийняття цього закону я б не рекомендував нікому займатися старими справами. Ми і за старими справах будемо максимально розслідувати, і щоб ті люди, які вже заплямували, несли максимальне покарання... І вони повинні забути про Україну і ті справи, чорні прибутки, які вони раніше отримували", - заявив Павелко.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова бюджетного комітету Верховної Ради України і президент ФФУ Андрій Павелко заявив про підготовку проекту закону щодо боротьби з футбольними тоталізаторами і договірними матчами.