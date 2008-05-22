Зеніт зустрінеться з Манчестер Юнайтед
08:59, 22 травня 2008Спорт
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Супер-кубок розігрується перед початком сезону
29-го серпня, в Монако, російський "Зеніт" зустрінеться з англійським "Манчестер Юнайтед" в матчі за супер-кубок Європи з футболу
Про це повідомило керівництво УЄФА після фіналу Ліги чемпіонів в Москві, передає Эхо Москвы.
Супер-кубок розігрується перед початком європейського сезону між командами, що перемогли в двох єврокубкових турнірах, – Лізі чемпіонів і розіграші Кубка УЄФА.
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