Зеніт зустрінеться з Манчестер Юнайтед

29-го серпня, в Монако, російський "Зеніт" зустрінеться з англійським "Манчестер Юнайтед" в матчі за супер-кубок Європи з футболу

Про це повідомило керівництво УЄФА після фіналу Ліги чемпіонів в Москві, передає Эхо Москвы.

Супер-кубок розігрується перед початком європейського сезону між командами, що перемогли в двох єврокубкових турнірах, – Лізі чемпіонів і розіграші Кубка УЄФА.