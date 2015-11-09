"Дніпро" не змінюватиме власника - "Профутбол"

Така інформація облетіла Інтернет 8 листопада, передає ТСН.Проспорт.

Мова йшла про те, що йдуть перемовини про продаж команди. А потенційним новим власником може стати людина, яка пов'язана з Дніпропетровською областю і не має відношення до Донецька чи Росії.

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За словами ведучого "Профутболу" Ігоря Циганика, Коломойський заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.