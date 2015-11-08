"Севілья" Коноплянки обіграла "Реал" в матчі чемпіонату Іспанії

У Севільї завершився матч 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому "Севілья" приймала мадридський "Реал" і обіграла суперника з рахунком 3:2.

Український легіонер Євген Коноплняка зробив гольову передачу в моменті, коли "Севілья" забила другий гол.

"Севілья" здобула вольову перемогу в матчі, тому що рахунок у середині першого тайму на 22-й хвилині відкрив ударом з розвороту капітан "Реала" Серхіо Рамос. Але, вже на 36-й хвилині, Чіро Іммобіле зумів зрівняти рахунок.

Господарі поля вийшли вперед на початку другого тайму. На 61-й хвилині Коноплянка обіграв двох гравців "Реала", опинився в куті штрафного майданчика і зумів точно прострілити на Енвера Банегу, який підставив ногу під м'яч, який полетів у ворота - 2:1, А за 13 хвилин, на 74-й, Фернандо Льоренте забив третій гол господарів поля. Нарешті, вже в доданий арбітром час, на 93-й хвилині, Хамес Родрігес забив другий гол за "Реал" і встановив остаточний рахунок матчу - 3:2 на користь "Севільї".

Таким чином, "Севілья" здобула несподівану перемогу, набрала 15 очок і перемістилася з 13-го на 10-е місце в турнірній таблиці Примери. "Реал" залишився на 2-му місці і тепер відстає від лідера чемпіонату "Барселони" на 3 очки - 24 бали проти 27-ми.