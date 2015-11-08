"Динамо" обіграло "Сталь" і зрівнялось з "Шахтарем" в таблиці УПЛ

У Києві завершився останній матч 14-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало дніпродзержинську "Сталь" і виграло з рахунком 2:0.

Доля матчу була вирішена на 88-й хвилині.

Кияни мали перевагу впродовж усього матчу. Інтенсивність атак на ворота суперника наростала по ходу матчу, а в кінцівці кияни влаштували штурм воріт суперника, але забити хоча б один гол команда, до пори до часу, так і не могла.

Вирішальний епізод у грі стався на 88-й хвилині, коли гол забив Андрій Ярмоленко. Швидка комбінація господарів завершилася прострілом Віталія Буяльського з набігавший Ярмоленко вразив ворота суперника. А вже в доданий арбітром час Ярмоленко зробив дубль.

Таким чином, кияни знову зрівнялися за очками з донецьким "Шахтарем" - по 34 бали - але поступаються гірникам за додатковими показниками.