Збірна України з хокею виграла всі три матчі на Euro Ice Hockey Challenge

В Галаці (Румунія) завершився матч останнього 3-го туру змагань Euro Ice Hockey Challenge, в якому збірна України зустрічалася з командою Румунії і розтрощила суперника з рахунком 7:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

У грі з другою збірною Румунії українці мали перевагу впродовж усього матчу.

Гості потужно розпочали матч і вже на 6-й хвилині відкрили рахунок. Гол забив Іван Савченко, який завершив комбінацію за участю Юрія Петранговского і Артема Гніденка. А на 13-й хвилині вже Петранговський завершив комбінацію цієї трійки гравців.

У другому періоді ще два голи в складі українців забили Володимир Алексюк і Антон Бойків. А в заключній 20-хвилинці Володимир Романенко забив п'ятий гол, Петранговський - свій другий і шостий гол команди в матчі, а Артем Бондарєв підвів підсумок гри - 7:0. Цікаво, що в 3-му періоді українці реалізували всі три кидки по воротах суперника.

Як повідомляв УНІАН, раніше збірна України розгромила першу команду Румунії (5:0), а також обіграла збірну Нідерландів - 3:1.

Українці виграли всі 3 матчі, а Румунія В - всі свої матчі програла. Пізніше в неділю в матчі за 2-3 місця в підсумковій турнірній таблиці зійдуться команди Румунії та Нідерландів.