"Дніпро" виграв у "Говерли" і повернув собі 3-е місце в Прем'єр-лізі

У Дніпропетровську завершився матч 14-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймав на своєму полі ужгородську "Говерлу" і виграв з рахунком 2:0.

Доля матчу була вирішена на початку другого тайму.

"Дніпро" відразу ж захопив територіальну та ігрову перевагу, але протягом першої 45-хвилинки так і не зміг втілити її в гол. А після перерви, на початку другого тайму господарям вдалися дві результативні атаки поспіль.

На 52-й хвилині Матеус наблизився до штрафного "Говерли" і пробив - м'яч зачепив ногу В'ячеслава Лухтанова і влетів у сітку. Рикошет дезорієнтував воротаря Артура Рудька. А за десять хвилин, на 62-й, після прострілу Романа Безуса з правого флангу Євген Селезньов відправив м'яч у сітку. Після першого удару форварда м'яч потрапив у захисника, але з другої спроби Селезньов пробив точно в дальній кут.

Таким чином, "Дніпро" набрав 27 очок і на 2 бали випередив у турнірній таблиці луганську "Зорю" (25). Дніпропетровці повернулися на 3-е місце.