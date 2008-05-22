Закінчився фінал Ліги чемпіонів

Переможця визначили пенальті

Закінчився фінальний матч Ліги чемпіонів, що проходив у Москві Закінчився фінальний матч Ліги чемпіонів, що проходив у Москві Манчестер Юнайтед - Челсі - основний час 1:1 (Роналду 26, Лемпард 45), додатковий час - 0:0. Пенальті. Тевес б`є точно вправо низом, Чех - в іншому кутку. 2:1 Баллак сильно вправо, ван дер Саар не взяв 2:2. Каррік - вліво. Чех знову не вгадує. 3:2. Беллеті - копія гола Тевеса. 3:3 Роналду довго м`явся, замахувався, пробив не сильно. Чех відбив. 3:3 Лемпард - управо, воротар тільки торкається м`яча. 3:4. Харгрівз забиває під верхню штангу. 4:4. Коул насилу пробиває ван дер Саара. 5:4. Нані... Те саме, тільки в іншому кутку. 5:5. Террі управо щічкою... правіше за ворота... на мокрому поїхала опорна нога 5:5 Андерсон - гол. 6:5. Калу, спокійно, в правий верхній. 6:6 Гіггз обманює воротаря, м`яч - у правому нижньому 7:6. Анелька... ван дер Саар... відбиває. 7:6 Манчестер Юнайтед втретє (1968, 1999, 2008) за свою історії виграє Лігу чемпіонів.

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