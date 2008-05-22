Закінчився фінал Ліги чемпіонів

00:34, 22 травня 2008
Спорт
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Переможця визначили пенальті

Фото АР
Закінчився фінальний матч Ліги чемпіонів, що проходив у Москві

Манчестер Юнайтед - Челсі - основний час 1:1 (Роналду 26, Лемпард 45), додатковий час - 0:0.

Пенальті.

Тевес б`є точно вправо низом, Чех - в іншому кутку. 2:1

Баллак сильно вправо, ван дер Саар не взяв 2:2.

Каррік - вліво. Чех знову не вгадує. 3:2.

Беллеті - копія гола Тевеса. 3:3

Роналду довго м`явся, замахувався, пробив не сильно. Чех відбив. 3:3

Лемпард - управо, воротар тільки торкається м`яча. 3:4.

Харгрівз забиває під верхню штангу. 4:4.

Коул насилу пробиває ван дер Саара. 5:4.

Нані... Те саме, тільки в іншому кутку. 5:5.

Террі управо щічкою... правіше за ворота... на мокрому поїхала опорна нога 5:5

Андерсон - гол. 6:5.

Калу, спокійно, в правий верхній. 6:6

Гіггз обманює воротаря, м`яч - у правому нижньому 7:6.

Анелька... ван дер Саар... відбиває. 7:6

Манчестер Юнайтед втретє (1968, 1999, 2008) за свою історії виграє Лігу чемпіонів.

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