Закінчився фінал Ліги чемпіонів
Переможця визначили пенальті
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Манчестер Юнайтед - Челсі - основний час 1:1 (Роналду 26, Лемпард 45), додатковий час - 0:0.
Пенальті.
Тевес б`є точно вправо низом, Чех - в іншому кутку. 2:1
Баллак сильно вправо, ван дер Саар не взяв 2:2.
Каррік - вліво. Чех знову не вгадує. 3:2.
Беллеті - копія гола Тевеса. 3:3
Роналду довго м`явся, замахувався, пробив не сильно. Чех відбив. 3:3
Лемпард - управо, воротар тільки торкається м`яча. 3:4.
Харгрівз забиває під верхню штангу. 4:4.
Коул насилу пробиває ван дер Саара. 5:4.
Нані... Те саме, тільки в іншому кутку. 5:5.
Террі управо щічкою... правіше за ворота... на мокрому поїхала опорна нога 5:5
Андерсон - гол. 6:5.
Калу, спокійно, в правий верхній. 6:6
Гіггз обманює воротаря, м`яч - у правому нижньому 7:6.
Анелька... ван дер Саар... відбиває. 7:6
Манчестер Юнайтед втретє (1968, 1999, 2008) за свою історії виграє Лігу чемпіонів.