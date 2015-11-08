Ломаченко втретє захистив титул чемпіона світу за версією WBO

Чемпіон світу в напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко втретє захистив свій титул.

7 листопада в Thomas & Mack Center в Лас-Вегасі, в андеркарті бою Бредлі - Ріос Hi-Tech достроково завершив поєдинок з мексиканцем Ромуло Коасичем, передає ТСН.

Василь відправив суперника у нокаут у 10-му раунді.

"Я б хотів об'єднати титули. Я розважався в рингу. Якщо б я хотів нокаутувати його раніше, я б зробив це раніше", - заявив Ломаченко після бою.

Для українця це був шостий бій в профі і п'ята перемога.

This was the first time all of @vasyllomachenko's family watched him fight. pic.twitter.com/G3Kb0cfyPj — Top Rank Boxing (@trboxing) 8 Листопад 2015

Нагадаємо, 2 вересня Ломаченко нокаутував пуерториканця Гамальєра Родрігеса.