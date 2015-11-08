Ломаченко втретє захистив титул чемпіона світу за версією WBO
08:40, 08 листопада 2015Спорт
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Ломаченко нокаутував мексиканця Ромуло Коасича у 10-му раунді
Василь відправив суперника у нокаут у 10-му раунді / lomachenko.com
Чемпіон світу в напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко втретє захистив свій титул.
7 листопада в Thomas & Mack Center в Лас-Вегасі, в андеркарті бою Бредлі - Ріос Hi-Tech достроково завершив поєдинок з мексиканцем Ромуло Коасичем, передає ТСН.
Василь відправив суперника у нокаут у 10-му раунді.
"Я б хотів об'єднати титули. Я розважався в рингу. Якщо б я хотів нокаутувати його раніше, я б зробив це раніше", - заявив Ломаченко після бою.
Для українця це був шостий бій в профі і п'ята перемога.
This was the first time all of @vasyllomachenko's family watched him fight. pic.twitter.com/G3Kb0cfyPj
— Top Rank Boxing (@trboxing) 8 Листопад 2015
Нагадаємо, 2 вересня Ломаченко нокаутував пуерториканця Гамальєра Родрігеса.
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