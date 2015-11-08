УПЛ, 14-й тур, "Динамо" - "Сталь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві проходить матч 14-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймає на своєму полі дніпродзержинську "Сталь".

У цій грі зійшлися команди, які займають в турнірній таблиці 2-е і 10-е місця.

Київське "Динамо" посеред тижня програло найважливіший матч англійському "Челсі" і практично втратило шанси продовжити єврокубковий сезон в плей-офф ЛЧ. Разом з тим, гонка з «Шахтарем» в УПЛ вже зараз входить в дуже важливу стадію, коли будь-яка втрата очок дорого буде коштувати навесні. «Сталь» саме з тих амбітних противників, які готові покласти всі сили навіть на полі чемпіона, щоб не програти йому.

Зустріч першого кола повинна бути пам`ятною і для «Динамо», адже вольовий виграш став можливим лише завдяки пенальті і видаленню Миколи Іщенка - 2:1. Дніпродзержинці в гостях відчувають себе менш впевнено, більше разу за гру не забиваючи, зробивши це всього лише тричі. Але і пропустили 2 м'ячі від господарів лише тоді, коли ними виступали «гірники». Втім, динамівцям на НСК «Олімпійський» поки що взагалі ніхто, окрім «Шахтаря», не забивав. А ось в атаці столична команда у всіх інших поєдинках відзначається не менше 2-х разів, але не більше 3-х.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом гри вважається "Динамо". На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,08 до 1, на нічию - 9,54 до 1, а на перемогу "Сталі" - 17,87 до 1.

Матч "Динамо" - "Сталь" розпочнеться на столичному НСК "Олімпійський" о 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.