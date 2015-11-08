УПЛ, 14-й тур, "Дніпро" - "Говерла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську проходить матч 14-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає на своєму полі ужгородську "Говерлу".

Зустрічаються 4-а і 11-я команди турнірної таблиці УПЛ.

Дніпропетровський колектив на цьому тижні провів вкрай невдалий матч в Лізі Європи, розгромно поступившись французькому "Сент-Етьєну" - 0:3. Крім того, в суботу "Дніпро" потіснила з 3-го місця у турнірній таблиці луганська "Зоря". І в грі з "Говерлою" господарям "Дніпро-Арени" необхідна лише перемога. Для реабілітації в очах вболівальників та заради виправлення турнірній ситуації у внутрішній першості.

Разом з тим, в останніх трьох матчах - два в минулому сезоні і один в нинішньому - очні матчі між суперниками завершувалися внічию. "Говерла" вважається незручним суперником для "Дніпра".

На котируваннях букмекерських контор "Дніпро" вважається явним фаворитом. На перемогу господарів ставки приймаються з коефіцієнтом 1,16 до 1, на нічию - 6,59 до 1, а на перемогу "Говерли" - 12,64 до 1.

Матч "Дніпро" - "Говерла" розпочнеться у Дніпропетровську в 17.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".