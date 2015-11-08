УПЛ, 14-й тур, "Волинь" - "Ворскла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч 14-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймає на своєму полі полтавську "Ворсклу".

Зустрічаються команди, які займають в турнірній таблиці 5-6 місця.

Цей матч стане вкрай важливим для обох колективів, адже в єврокубках Україну представляють саме 5 найсильніших команд УПЛ. І боротьба за 5-е місце, так звану "зону єврокубків" - головний пріоритет команд-середняків на кшталт "Волині" та "Ворскли". На даний момент луцький колектив відстає від свого суперника в таблиці на 1 очко - 18 проти 19.

Посилює інтерес до гри і дуель тренерів – як прийнято говорити, вчителя і учня. До речі, поки Віталій Кварцяний ще жодного разу не перемагав Василя Сачка. Дана пара відрізняється схильністю до нічиїх, причому велика їх частина зафіксована саме на полі «Волині», де, на відміну від полтавських матчів, результативність залишає бажання бути більш високою. На сьогодні «Ворскла» у гостях залишається непереможеною 11 разів поспіль – після 28 лютого. Лучани також поки грають краще на виїзді, а ось на очах відданих шанувальників взяли лише 5 очок за 6 ігор. Більше того: в 3-х останніх із них у ворота візитерів не було забито жодного м'яча. А от в цілому за статистикою більшості показників турніру важко віддати перевагу будь-якій зі сторін.

У минулому і позаминулому сезонах "Волинь" жодного разу не вигравала у суперника - 3 нічиї та 1 поразка.

А матч першого кола нинішнього сезону у Полтаві завершився з рахунком 1:1.

На котируваннях букмекерських контор, шанси команд оцінюються приблизно однаково з мінімальною перевагою "Волині". На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 2,40 до 1, на нічию - 3,21 до 1, а на перемогу "Ворскли" - 2,76 до 1.

Матч "Волинь" - "Ворскла" розпочнеться у Луцьку о 14.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".