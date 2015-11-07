Збірна України з хокею здобула другу поспіль перемогу на Euro Ice Hockey Challenge

В Галаці (Румунія) завершився матч 2-го туру етапу турніру Euro Ice Hockey Challenge, в якому збірна України зустрічалася з командою Нідерландів і виграла з рахунком 3:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена в 3-му періоді.

Перші два періоди матчу пройшли у рівній боротьбі, а стартова 20-хвилинка взагалі виявилася нерезультативною - 0:0. У другому періоді команди обмінялися голами - на точний кидок Міхаеля Маки-Квіста українці відповіли влучним кидком Сергія Бабинця.

А в заключному періоді послідували два голи українців у виконанні Артема Бондарєва та Всеволода Толстоушко.

Таким чином, збірна України здобула другу поспіль перемогу на турнірі в Румунії і з 6-ма очками очолила турнірну таблицю змагань.

Напередодні, 6 листопада українці розгромили збірну Румунії з рахунком 5:0.

У неділю, 8 листопада, українці проведуть заключну зустріч турніру з командою Румунія В.