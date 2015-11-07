"Шахтар" обіграв "Олександрію" і вийшов в одноосібні лідери Прем'єр-ліги

В Олександрії завершився центральний матч ігрового дня 14-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Олександрія" приймала донецький "Шахтар" і програла з рахунком 2:3.

Гірники зуміли перевершити суперника у впертій боротьбі.

На початку матчу команди обмінялися гострими гольовими ммоментами. На 14-й хвилині рахунок відкрив гравець "Шахтаря" Дентіньо, а за 3 хвилини, на 17-й, ударом з пенальті рахунок зрівняв Андрій Запорожан. Утримувати рівність господарям вдавалося до кінцівки першого тайму. Але, на 43-й хвилині один із лідерів чемпіонату України довів свою перевагу. Після розіграшу кутового Тарас Степаненко головою переправив м'яч на дальню штангу, і там Олександр Гладкий кивком голови відправив м'яч у ворота.

На початку другого тайму, на 54-й хвилині Алекс Тейшейра збільшив перевагу своєї команди до двох голів - 3:1. Втім, господарі поля до кінця чинили опір опонента і в доданий арбітром час, на 91-й хвилині, Віталій Пономар ударом головою скоротив перевагу гостей до мінімуму - 2:3. Тим не менш, на більше "Олександрію" не вистачило.

В інших матчах дня "Зоря" розгромила "Металург" - 4:1, "Чорноморець" програв "Олімпіку" (0:2), а "Карпати" і "Металіст" зіграли внічию - 1:1.

Таким чином, "Шахтар" набрав 34 очки й на 3 бали випереджає в турнірній таблиці київське "Динамо". Гірники стали одноосібними лідерами таблиці, як мінімум, на добу.

Тур завершиться трьома матчами у неділю, 8 листопада.