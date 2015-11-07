Жіноча збірна України з боротьби завоювала срібло Кубка європейських націй

На Кубку європейських націй в Москві відбувся фінал жіночих змагань, де збірна Росії перемогла команду України і стала переможцем турніру, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки програли з рахунком 1:7.

До 48 кг Валентина Ісламова – Марія Лівач 12-1

До 53 кг Марія Гурова – Юлія Благиня 5-0

До 55 кг Ірина Ологонова – Тетяна Кіт 5-0

До 58 кг Юлія Алборова – Тетяна Лавренчук перемога Лавренчук на туше

До 60 кг Любов Овчарова – Ганна Василенко перемога Овчарової на туше

До 63 кг Валерія Лазинська – Соломія Вольська перемога Лазинської на туше

До 69 кг Анастасія Щавлинська – Алла Белінська 17-9

До 75 кг Катерина Букіна – Алла Черкасова 8-5

Раніше, на груповому етапі змагань, українки перемогли команди Білорусі (5:3) і Туреччини (7:1).

Також у Москві виступає чоловіча збірна України з греко-римської боротьби. У першому матчі українці виграли у збірної Німеччини за рахунок якості прийомів (нічийний рахунок матчу - 4:4). Пізніше, в рамках групового етапу українці зустрінуться зі збірною Росії.

У змаганнях з вільної боротьби збірної України серед учасників турніру немає.

Кубок європейських націй з боротьби проходить у Москві 6-8 листопада.