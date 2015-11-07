Тенісистка Світоліна не змогла вийти у фінал WTA Elite Trophy

У Чжухаї (Китай) завершився півфінальний матч тенісного турніру WTA Elite Trophy, в якому українка Еліна Світоліна програла Кароліні Плішковой з Чехії.

Матч завершився з рахунком 3:6, 1:6, повідомляє Великий теніс України.

Після вчорашнього виснажливого марафону у матчі проти іспанки Карли Суарес Наварро поборотися на рівних з Кароліною Плішковой у нашої тенісистки не вийшло. Чешка впевнено діяла на своїх геймах, вигравши 24 з 27 розіграшів на подачі першим м'ячем і 10 з 18 на другому.

Світоліна взяла 20 з 32 очок при попаданні першої подачі і тільки 3 з 13 на другому м'ячі.

У ще одному поєдинку 1/2 фіналу лідер посіву Вінус Вільямс залишила за бортом змагань Роберту Вінчі (6:2, 6:2).

Турнір у Китаї проходить з 2 по 8 листопада.