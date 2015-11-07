УПЛ, 14-й тур, "Карпати" - "Металіст": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 14-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають харківський "Металіст".

У цьому матчі зустрічаються команди, що займають в турнірній таблиці, 7-е і 12-е місця.

Особливий ореол навколо зустрічей цих команд був у часи роботи на тренерському містку «Металіста» Мирона Маркевича. Цікаво, що і Олександр Севідов спробував себе не так давно в ролі наставника «Карпат». Тому і для нього матч не стане рядовим. Символічну перемогу він вже здобув на початку турніру (2:0), проте до цих пір вона виглядає занадто особливою, адже залишається єдиною для харків'ян. Та вікторія змінилася вже 11-матчевою безвиграшною серією.

Цілком очевидно, що за таких обставин пора галичан брати реванш, якщо гості дозволять це зробити. Якщо це станеться, то львівські вболівальники стануть свідками, як переривається негативна серія їхніх улюбленців, що триває після останньої перемоги над «Металістом», яка відбулася 27 лютого 2010 року. Цікаво, що з того складу «Карпат» і сьогодні 3 футболіста можуть вийти на поле – Ігор Худоб'як, Олег Голодюк та Денис Кожанов. А у суперника є тільки 2 гравця, які тоді, більше 5 років тому, перебували в запасі – Артем Путівцев та Сергій Барилко.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом гри вважаються "Карпати", на перемогу яких ставки приймаються з коефіцієнтом 1,46 до 1. В той же час. на нічию можна поставити з розрахунку 4,47 до 1, а на перемогу "Металіста" - 5,56 до 1.

Матч "Карпати" - "Металіст" розпочнеться у Львові о 17.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".