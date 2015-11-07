УПЛ, 14-й тур, "Чорноморець" - "Олімпік": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить стартовий матч другого кола української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймає на своєму полі донецький "Олімпік".

У цьому матчі зустрічаються команди, які займають 13-е і 10-е місця в турнірній таблиці, відповідно.

За час проведення першого кола багато що змінилося на краще у грі обох команд. У липні нічия в Києві (2:2) була розцінена як серйозний успіх одеситів, які тоді тільки починали шлях у новому складі. Зараз, хоча у команди Олександра Бабича в активі єдина перемога, у нього колектив виглядає більш зріло, не боячись навіть суперників з верхньої половини турнірної таблиці.

«Олімпік» також поліпшив становище, насамперед, результативною грою проти конкурентів. До речі, саме до таких і відносимо майбутніх учасників гри в Одесі, адже виграш «Чорноморця» дозволить їм зрівнятися за досягненням, а переможцям, швидше за все, вперше в сезоні покинути передостанню сходинку в турнірній таблиці.

На сьогодні в новій парі для вітчизняного футболу вже є повний набір результатів, а від єдиного протистояння на березі Чорного моря найкращі спогади залишилися саме у господарів (у сезоні-2014/15 - 4:0). До того ж «Олімпік» не зможе розраховувати відразу на 2-х виконавців руйнівного плану, які перебрали з жовтими картками.

На котируваннях букмекерських контор, шанси команд розцінюються як практично однакові. На перемогу "Чорноморця" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,47 до 1, на нічию - 3,11 до 1, а на перемогу "Олімпіка" - 2,75 до 1.

Матч "Чорноморець" - "Олімпік" розпочнеться в Одесі о 14.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".