Роналду в черговий раз заявив, що він кращий за Мессі

Форвард іспанського "Реала" (Мадрид) Кріштіану Роналду в черговий раз заявив про те, що він найкращий у світі футболіст, повідомляє Проспорт.

Португалець зазначив, що таким себе вважає незважаючи на те, що багато людей віддають це звання нападнику "Барселони" Ліонелю Мессі.

"Якщо ви подивитеся на мої останні вісім років, то побачите, що я завжди був на піку. Номер один або номер два – ці деталі не так важливі, як трофеї. Можливо, для вас краще Ліонель Мессі. В моїй голові кращий – я. Мені було важко дивитися, як Мессі отримує стільки "Золотих м'ячів". В якийсь момент я навіть подумав, навіщо мені ходити на ці церемонії", - зазначив Роналду.

Кріштіану Роналду має у своїй колекції три "Золоті м`ячі" кращого футболіста Європи. Останній приз він отримав на початку 2015 року, як кращий гравець-2014. У свою чергу, Ліонель Мессі протягом кар`єри отримав 4 подібні нагороди, що є рекордом.