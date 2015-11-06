Фоменко запросив до національної збірної України дебютанта Петряка

Дебютантом у списку 26 гравців, оголошеному сьогодні наставником «синьо-жовтих» став 21-річний півзахисник луганської «Зорі» Іван Петряк, повідомляє прес-служба національної збірної.

Молодий хавбек має досвід виступів за збірні України молодшого віку (юнацьку, молодіжну). Загалом він провів 11 матчів за команди «синьо-жовтих» віком гравців від 18 до 21 року. В українській Прем’єр-лізі Петряк дебютував 2011-го у віці 17 років. З того часу Іван провів в елітному дивізіоні 49 ігор, забивши 4 м‘ячі. Також на рахунку Івана Петряка - 5 ігор в єврокубках.

Запрошення Івана Петряка довело загальне число представників луганської «Зорі» у головній команді до семи. Таким чином, луганчани тепер ділять першість за клубним представництвом у збірній з київським «Динамо», яке цього року незмінно утримувало умовне лідерство. «Шахтар» залишається із шістьма представниками (Малишева замінив Гладкий), «Дніпро» - з чотирма, а доповнюють список два «легіонера» - Анатолій Тимощук і Євген Коноплянка.

Національна команда збереться у своєму традиційному місці розташування у Козині в понеділок, 9 листопада.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогоді головний тренер збірної України Михайло Фоменко оприлюднив склад команди на матчі плей-офф відбору Євро-2016 проти команди Словенії. Вирішальні матчі відбіркового циклу Україна - Словенія відбудуться 14 листопада у Львові та 17 листопада у Маріборі.