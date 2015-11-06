Українська тенісистка Світоліна вийшла у півфінал WTA Elite Trophy

13:52, 06 листопада 2015
Спорт
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У другому турі українка обіграла 2-ю сіяну іспанку Карлу Суарес Наварро.

btu.org.ua

У Чжухаї (Китай) завершився матч 2-го туру групового етапу WTA Elite Trophy, в якому українка Еліна Світоліна виграла у іспанки Карли Суарес Наварро і достроково вийшла в півфінал, повідомляє Великий теніс України.

Матч закінчився з рахунком 6:7(4), 6:1, 6:3.

Поступаючись по ходу стартового сету (1:3), Світоліна змогла зрівняти рахунок, а доля партії вирішувалася на тайбрейку. Тут стабільніше зіграла іспанка (7:4). У другому сеті українка повністю домінувала на корті, що допомогло їй перевести матч у вирішальну партію.

У заключній партії Суарес Наварро зробила ранній брейк, який Світоліна змогла повернути (2:2). Еліна навіть вийшла вперед, вдруге вигравши гейм на подачі суперниці (4:2). А тут вже Карла не дала суперниці утримати свою перевагу і відразу ж виконала зворотний брейк. Боротьба продовжилася на подачі другої сіяної, де в тривалому протистоянні перша ракетка України реалізувала прихований матчбол. Вигравши шостий гейм в партії, Світоліна ставить крапку у напруженому поєдинку, який тривав 2 години 38 хвилин. Еліна стає лідером групи В з двома перемогами в активі, що приносить їй путівку в півфінал змагань.

Це був божевільний матч, - зізналася Еліна під час післяматчевого інтерв'ю. - Як я грала добре, так і Карла демонструвала відмінний теніс. Ми провели справжній марафон і це, безумовно, важкий поєдинок, але я дуже щаслива, що змогла показати хорошу гру. Це значуща перемога. Сьогодні була просто неймовірна підтримка. Без уболівальників я б навряд чи змогла настільки здорово зіграти. Непередаване відчуття, коли глядачі так за тебе вболівають.

В 1/2 фіналу Світоліна, яка отримала четвертий номер посіву, зіграє з Кароліною Плішковой (2). Рахунок особистих зустрічей - 3:0 на користь представниці Чехії. У поточному сезоні тенісистки провели матч в Ухані (Китай), де Плішкова здобула перемогу з рахунком 2:6, 6:4, 6:4.

WTA Elite, Trophy є підсумковим турніром року для тенісисток "другого ешелону". Минулого тижня відбувся подібний турнір за участю восьми найсильніших тенісисток світу на даний момент.

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