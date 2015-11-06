Фоменко оприлюднив склад збірної України на матчі плей-офф відбору Євро-2016 зі Словенією

Головний тренер національної команди України оголосив список гравців, викликаних для підготовки та участі у матчах плей-офф до Євро-2016 проти збірної Словенії, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

У списку значаться 26 гравців.

Склад команди виглядає наступним чином:

Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Денис Бойко («Дніпро» Дніпропетровськ), Микита Шевченко («Зоря» Луганськ).

Захисники: Артем Федецький («Дніпро»), В’ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький (усі − «Шахтар»), Євген Хачеріді («Динамо» Київ), Андрій Пилявський («Зоря»).

Півзахисники: Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Сергій Рибалка (усі − «Динамо»), Руслан Ротань («Дніпро»), Тарас Степаненко («Шахтар»), Руслан Малиновський, Олександр Караваєв, Микита Каменюка, Іван Петряк (усі - «Зоря»), Анатолій Тимощук («Кайрат» Алма-Ати, Казахстан), Євген Коноплянка («Севілья», Іспанія).

Нападники: Євген Селезньов («Дніпро»), Пилип Будківський («Зоря»), Артем Кравець («Динамо»), Олександр Гладкий («Шахтар»).

Як повідомляв УНІАН, напередодні склад збірної Словенії оприлюднив головний тренер цієї команди Сречко Катанець. Вирішальні матчі відбіркового циклу Україна - Словенія відбудуться 14 листопада у Львові та 17 листопада у Маріборі.