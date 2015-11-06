Тренер "Дніпра" Маркевич: "Сент-Етьєн сильніше нас, нічого тут соромитися"

Головний тренер "Дніпра" Мирон Маркевич в ефірі телеканалу Футбол 2 прокоментував матч Ліги Європи проти "Сент-Етьєна".

"Ніякого шоку немає. На сьогоднішній день "Сент-Етьєнн" сильніше нас. Нічого тут соромитися, треба говорити правду. Сьогодні у нас вийшло 8 осіб старше 30 років. Вони скільки змогли, стільки зіграли. Нічого дивного немає. Якщо порівняти наш склад в минулому році і нинішній — це дві великі різниці", — сказав наставник Дніпра.

Говорячи про перерломном моменті матчу, Маркевич зазначив: "Розклеїлися після голу, потім другий собі привезли. Ті гравці, яких ми взяли — вони не можуть замінити тих, хто пішов, це вже видно. Так що ситуація зараз така. Треба тверезо дивитися на речі. Моральний клімат далеко не найкращий в команді, так що тут всі фактори наклалися".

Говорячи про заміну Чеберячко на Безуса, тренер зауважив: "Не можу сказати, що Чеберячко погано грав. Просто після пропущеного гола випустили Безуса... а далі ви все самі бачили. За суперником просто вже не встигали, не дарма ж я сказав, що у нас літня команда. Коли багато вікових гравців, починаються проблеми".

Говорячи про те, чи були шанси на інший результат у сьогоднішній грі, Маркевич заявив: "Було видно, що шансів дуже мало, тим більше ще Селезньов покинув поле. Його повезли в лікарню, тому що удар був у голову. Дай Бог, щоб все було нормально. Він сьогодні добре зіграв, старався. Був одним із світлих плям ігри".

Як повідомляв УНІАН, у французькому Сент-Этьне завершився матч 4-го туру Ліги Європи УЄФА, в якому "Сент-Етьєн" приймав "Дніпро" й обіграв суперника з рахунком 3:0.