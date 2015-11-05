"Дніпро" програв "Сент-Етьєну" у матчі Ліги Європи

У французькому Сент-Етьєні завершився матч Ліги Європи УЄФА, в якому "Сент-Етьєн" приймав дніпропетровський "Дніпро" і виграв з рахунком 3:0.

Доля матчу була вирішена ще в першому таймі.

Французи набагато перевершували суперника, знекровленого втратою низки провідних гравців. І якщо протягом більшої частини першого тайму гості тримали оборону, то на 40-й хвилині все-таки пропустили перший гол. Відзначився Монне-Паке.

Другий тайм не вніс змін у гру. хіба що "Сент-Етьєн" набагато більше атакував і міг забити не два, а значно більше голів у ворота суперника. Французи подвоїли свою перевагу на початку тайму, на 52-й хвилині, завдяки голу словенця Беріча а на 65-й тільки вийшовший на заміну, Амума довів перевагу своєї команди до великої.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, по якій можна простежети за перебігом подій.

У паралельному матчі Групи G норвезький "Русенборг" у Тронхеймі програв італійському "Лаціо" з Риму - 0:2.

Таким чином, після 4-х турів у турнірній таблиці лідирує "Лаціо" - 10 очок, у "Сент-Етьєна" - 7, "Дніпра" - 4, "Русенборга" - 1.

У 5-му турі "Дніпро" грає в Римі з "Лаціо" і в разі, якщо українська команда програє в гостях, вона достроково припинить боротьбу за вихід у весняну частину змагань - плей-офф, 1/16 фіналу.