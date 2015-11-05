Оприлюднено склад збірної Словенії на матчі плей-офф відбору Євро-2016 з Україною

Головний тренер збірної Словенії з футболу Сречко Катанець оприлюднив склад команди на матчі плей-офф відбірного турніру Євро-2016 проти збірної України, повідомляється на офифицальном сайті Федерації футболу Словенії.

У складі команди 24 футболіста.

До вирішальних ігор кваліфікації Євро-2016 будуть готуватися:

Воротарі: Самір Ханданович («Інтер», Італія), Ян Хмар («Атлетіко», Іспанія), Нейц Відмара («Домжале»).

Захисники: Боштьян Цесар («К'єво», Італія), Бранко Іліч («Астана» Казахстан), Боян Йокіч («Вільярреал», Іспанія), Лука Крайнц («Кальярі», Італія), Мірал Самарджич («Рієка», Хорватія), Андраж Струна (ПАС, Греція), Сініша Анджелковіч («Палермо», Італія), Мішо Бречко («Нюнберг», Німеччина).

Півзахисники: Вальтер Бірса («К'єво», Італія), Йосип Ілічіч («Фіорентина», Італія), Кевін Кампль («Байєр», Німеччина), Андраж Кірм («Омонія», Кіпр), Рене Крхін («Гранада», Іспанія), Ясмін Куртич («Аталанта», Італія), Деян Лазарович («Антальяспор», Турія), Нейц Пічник («ДЖЕФ Юнайтед», Японія), Райко Ротман («Істанбул Башакшехир», Туреччина), Беньямін Вербич («Копенгаген», Данія).

Нападники: Роберт Беріч («Сент-Етьєн», Франція), Златан Любіянкіч («Урава Ред Даймонс», Японія), Мілівоє Новакович («Нагоя Грампус», Японія).

Як повідомляв УНІАН, перший матч Україна - Словенія відбудеться у Львові 14 листопада. Вирішальна гра-відповідь відбудеться 17 листопада в Маріборі.