Збірна України з хокею вирушила до Румунії на турнір Euro Ice Hockey Challenge

Українські хокеїсти проведуть три матчі в Галаці.

Національна збірна команда України з хокею вирушила до румунського міста Галац, де братиме участь в міжнародному турнірі Euro Ice Hockey Challenge, повідомляє прес-служба Федерації хокею України. Головний тренер команди Олександр Савицький визначив остаточний склад з 23-х гравців. До Галацу вирушили: воротарі - Едуард Захарченко, Євген Напненко; захисники - Віталій Андрейків, Костянтин Рябенко, Володимир Алексюк, Павло Акимов, Володимир Романенко, Володимир Варивода, Денис Петрухно, Всеволод Толстушко; нападаючі - Віктор Захаров, Севастьян Карпенко, Сергій Бабинець, Артем Гніденко, Юрій Петранговський, Іван Савченко, Дмитро Чернишенко, Артем Бондарєв, Олексій Янішевський, Владислав Луговий, Олексій Костюк та Антон Бойков Вже у Румунії до команди приєднається захисник Іван Кротов. Матчі турніру в Румунії відбудуться 6-8 листопада. Суперниками збірної України стануть команди Нідерландів, Румунії-1 та Румунії-2.

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