Збірна України з гандболу перемогла Кіпр у першому матчі відбору до ЧС-2017

Матч завершився з великим рахунком на користь українців 27:13, повідомляє прес-служба Федерації гандболу України.

По ходу першого тайму гості поступались 6:7, однак ще до перерви пішли у відрив з різницею в 4 м’ячі (13:9 на користь українців). В другій половині підопічні Віталія Андронова, припускаючись мінімуму помилок в захисті (лише 4 пропущені голи за тайм), довели справу до розгрому. Підсумковий рахунок 27:13 – переконлива перемога збірної України.

Найрезультативнішим та найбільш ефективним у нашій команді став Євген Жук – 7 голів після 7 кидків.

В іншому матчі 3-ї кваліфікаційної групи Латвія завдала поразки Греції 31:22. У переможців 8-м м’ячів закинув лідер команди, гігант-півсередній Дайніс Криштопанс. Саме Латвія стане наступним суперником команди Віталія Андронова.

Поєдинок Україна – Латвія відбудеться 8 листопада у залі київського Національного університету фізичного виховання та спорту. Початок о 17.00.