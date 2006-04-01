Віталій Кличко вступив до церкви «Посольство Боже»

Кандидат на посаду Київського міського голови Віталій КЛИЧКО після поразки на виборах вступив до "Посольства благословенного Царства Божого для Всіх Народів".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час безстрокової акції Блоку Черновецького біля столичної мерії.

В інтерв`ю В.КЛИЧКО зазначив, що хоч він упродовж всього свого життя ніколи не вживав алкоголю і наркотиків, він все ж таки став однодумцем Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і Сандея АДЕЛАДЖІ і прийшов до Бога.

Як підкреслив В.КЛИЧКО, його особливо вразив результат на виборах мера столиці брата во Христі Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. «Тут без допомоги Бога не обійшлося», - сказав він. А на питання про соціологію, що прогнозувала перемогу Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА або його - В.КЛИЧКА, відповів: «Це наука від Сатани».

Він обіцяє віддавати 10% всіх своїх доходів на потреби «Посольства Божого». І тоді церква зможе годувати кожен рік по 1 млн. малозабезпечених киян, які підтримуватимуть братів по вірі на будь-яких виборах.

В.КЛИЧКО - відомий у всьому світі спортсмен-боксер - обіцяє прищепити своїм новим братам, окрім потягу до молитви, потяг до спорту. Саме спорт і бокс можуть стати тим дієвим аргументом, який зможе переконати виборчі комісії в день голосування визнавати перемогу «істинно віруючих у Христа», вважає спортсмен.

Наприкінці інтерв`ю В.КЛИЧКО заявив: «Бог зробить таке ж чудо і для Вас!».

Нагадуємо – сьогодні 1 квітня.