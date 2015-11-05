Збірна України опустилася в рейтингу ФІФА на 28-е місце

Команда Михайла Фоменка перемістилася з 24-го на 28-е місце, повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

На даний момент, в української команди 806 балів проти 874 у минулому рейтингу в жовтні.

Протягом місяця збірна України обіграла збірну Македонії (2:0), але поступилася команді Іспанії - 0:1. У листопаді українці проведуть два матчі плей-офф кваліфікації Євро-2016 зі збірною Словенії.

Збірну України випередили команди Росії, Мексики, Еквадору та Боснії і Герцеговини. Найбільш вражаючий ривок у рейтингу вчинили еквадорці і боснійці. які поліпшили свої показники відразу на десять місць.

Істотні зміни відбулися і в 10-ці лідерів світового футболу. Так, найсильнішою командою вперше стала збірна Бельгії, яка місяць тому була розташована на 3-му місці. З першого на третє місце опустилася команда Аргентини. а збірна Німеччини залишилася на 2-му місці. Далі йдуть команди Португалії, Чилі, Іспанії, Колумбії, Бразилії, Англії та Австрії.

Рейтинг ФІФА оновлюється раз на місяць. Наступна версія буде опублікована 3 грудня.