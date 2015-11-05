Чемпіону світу Постолу дозволили провести добровільний захист титулу перед боєм з Імамом

Всесвітня боксерська рада (WBC) дозволила чемпіону світу за версією WBC в суперлегкій вазі (до 63,5 кг) Віктору Постолу провести добровільний захист титулу з суперником, якого вибере менеджмент/промоутер українця, перш ніж він буде зобов'язаний дати бій офіційному претенденту Аміру Імаму,повідомляє Vringe.

Постолу також належить провести два обов'язкові захисти – проти Імама й іншого претендента, якого рейтинговий комітет WBC визначить ще до Нового року.

Що стосується Імама, то 28 листопада він проведе «розминочний» поєдинок в андеркарті бою Дигейл–Буте в канадському Квебеку.

Віктор Постол став чемпіоном світу 3 жовтня, сенсаційно зупинивши у 10-му раунді аргентинського фаворита Лукаса Маттіссе, після чого оголосив про готовність битися з будь-яким суперником.