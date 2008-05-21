«Шева, забий, ми все пробачимо!» - сьогодні фінал Ліги чемпіонів

Сьогодні в Москві відбудеться головний футбольний матч сезону - фінал Ліги чемпіонів.

Напередодні довгоочікуваного фіналу МЮ - Челсі в столиці Росії радість москвичів змішана з легкою нервозністю. Чисельність британців, які досі прибувають, складає 50 тис. осіб, а уболівальників англійських клубів з інших країн - близько 15 тис. (до речі, "Лужнікі" розраховані на 85 тис. осіб), пише "Сегодня".

Щоб уникнути безпорядків два табори уболівальників приймають в різних аеропортах і розселяють у різних кінцях міста. "Аристократів" зустрічають і проводжають "Внуково" і "Шереметьєво", а "червоних дияволів" обслуговує "Домодєдово". До готелів і стадіону фани добираються не на громадському транспорті, а на спецавтобусах, яких виділено близько тисячі.

Міська влада попереджає власників автомобілів про те, що в день фіналу безпечніше і зручніше буде скористатися громадським транспортом. Співробітників ДІБДР цього дня зобов`язали одягти білі парадні сорочки, а представників правоохоронних органів супроводжуватимуть перекладачі.

Але не все так гладко. Офіційні особи, що відповідають за технічну сторону проведення фіналу, не задоволені якістю газону на "Лужніках", відзначає видання. Синтетику на стадіоні ще на початку травня замінили на натуральну траву. Але як повідомив англійський фахівець з укладання газонів Метт Фрост (до речі, саме він працює над майбутньою "поляною" нового стадіону донецького "Шахтаря"), агрономи не проявили своїх кращих якостей. У результаті, було вирішено замінити і трав`яне покриття. При цьому частина нової травички, пошкодженої при перевезенні, вже подекуди зів`яла. І її квапно підфарбовують.

Ціни на квитки - окрема тема. Спекулянти пропонують пропуски на фінал за космічними цінами - до 3 тис. євро і більше.

А за кого ж вболіватиме Москва? Очікується, що фани "Челсі", власником якого є росіянин Роман Абрамович, заспівають на трибунах улюблену "Калінку-малінку", а місцева публіка їх підтримає...

Цікаво, що в цій ЛЧ "Челсі" вже заробив 19,8 млн. євро. Улов "МЮ" - на 600 тис. більше. Переможець фіналу збагатиться ще на 3 млн. євро. Це якраз третина річної зарплати Шевченка, на якого дуже розраховують російські фани "аристократів". "Образа на Шеву за той гол Філімонову в 99-му не пройшла. Але якщо Андрій заб`є на цьому ж полі такий же м`яч "МЮ", ми йому все пробачимо", - сказав секретар фан-клуба "Челсі" в Росії Василь Петраков.