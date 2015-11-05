Моурінью: "Динамо" сьогодні завдало нам багато проблем

Тренер "Челсі" зазначив, що нічия не була б поганим результатом, передає ТСН.

"Не було б великою трагедією, якби ми зіграли 1:1 сьогодні, але це дуже важлива для нас перемога в плані психології. У нас було дуже важких 15 хвилин, але потім ми показали впевненість у собі і продемонстрували бажання перемогти, бажання забити ще", - сказав Моурінью.

"Думаю, нічия також була б справедливим результатом, оскільки "Динамо" сьогодні завдало нам багато проблем. В той же час, ми провели дуже хороший перший тайм і могли в ньому забивати більше 1 голу", - вважає тренер.

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Також Моурінью відзначив неймовірну атмосферу, яку сьогодні створили фани лондонської команди і наголосив, що "клуб має пишатися такими фанами".

"Сьогодні всі наші гравці показали хороший футбол, але Вілліана слід відзначити окремо. Він залужив більше за інших забити цей чудовий вирішальний гол", - підсумував Моурінью.

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Як повідомляв УНІАН, у Лондоні завершився матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Челсі" приймав київське "Динамо" і переміг із рахунком 2:1.