Тренер "Динамо" Ребров про матч з "Челсі": "Програли через власні помилки"

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров дав коментар телеканалу Футбол 1 після поразки від "Челсі" у матчі Ліги чемпіонів.

"Ми грали з серйозним суперником. Думаю, "Челсі" показав свій рівень. У другому таймі зіграли більш інтенсивно: виходили атаки, з'явилася впевненість і до забитого м'яча. Вважаю, що ми програли сильній команді через свої помилки. Нічого страшного – йдемо далі", — сказав Ребров.

Говорячи про помилку Олександра Драговича, який забив гол у свої ворота, тренер зазначив: "Звичайно, якщо Драгович забив у свої ворота, то його можна назвати "антигероєм", але пропустила вся команда, могли і хлопці підказати. Природно, він – молодець, що забив і зрівняв рахунок. Далі, думаю, що можна було виривати перемогу, але, на жаль, пропустили м'яч. Нічого страшного".

Говорячи про фол Рибалки, який став вирішальним для результат матчу, Ребров зазначив: "Зараз складно аналізувати, Рибалка – дуже агресивний гравець. Він дуже важливий для нашої команди, він в середині поля дуже багато відбирає, іноді забирає з порушенням. Але складно звинувачувати його в тому, що він намагався відібрати м'яч, зіграти на користь команди. Не можу зараз проаналізувати цей момент. Всі старалися грати на команду".

А говорячи про турнірні перспективи тренер зазначив: "Звичайно, будемо до кінця боротися. Куди ж ми подінемося? Це найголовніший турнір в Європі. Тут кожне очко — на вагу золота. У нас ще дві гри, і я впевнений, що ми будемо боротися".

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" програло "Челсі" з рахунком 1:2 в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.