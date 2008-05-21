У Києві відбудеться Чемпіонат Європи з фехтування

5-10 липня у Києві вперше відбудеться Чемпіонат Європи з фехтування.

Як повідомили УНІАН у Національному олімпійському комітеті, вчора члени Організаційного комітету з підготовки та проведення Чемпіонату обговорили ряд важливих питань і прийняли відповідні рішення.

Близько тисячі спортсменів з 40 країн зберуться у київському Палаці спорту, щоб визначити найсильнішого на Європейському континенті. Відбір на XXIX Олімпійські ігри у фехтувальників уже завершився, але цей турнір має значення для набрання очок у рейтингу, який вплине і на жеребкування у Пекіні.

Рішення про проведення чемпіонату Європи з фехтування у Києві було прийнято на конгресі Європейської конфедерації фехтування 5 липня 2006 року.

Окрім столиці України на проведення континентальної першості претендували Італія і Болгарія, але більшістю голосів (24 проти 12) право проведення Чемпіонату Європи віддали Києву.

На Чемпіонаті буде розіграно 12 комплектів нагород у трьох видах зброї (шпага, шабля і рапіра) серед чоловіків та жінок у командному та індивідуальному заліках.