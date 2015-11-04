"Динамо" програло "Челсі" в Юнацькій лізі УЄФА

У Лондоні завершився матч 4-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА, в якому "Челсі" приймав київське "Динамо" і виграв з рахунком 3:1.

Дубль у цьому матчі зробив Теммі Абрахам.

Господарі поля з смаго початку гри володіли ініціативою і в середині першого тайму відкрили рахунок. На 23-й хвилині Мухтар увірвався в штрафну і від лівої бічної лінії воротарського майданчика прострілив на Міро Мухейма, який ударом з семи метрів переправив м'яч у сітку - 1:0.

Відразу ж після перерви, на 47-й хвилині, гравець "Динамо" Олексій Щебетун зрівняв рахунок.Шепелєв зі своєї половини виконав передачу в напрямку Щебетуна, після чого грубо помилився не влучивши по м'ячу захисник "Челсі", а Щебетун увірвавшись зліва у штрафний пробив точно в дальній від воротаря нижній кут.

Але, кінцівка матчу залишилася за господарями поля. На 55-й хвилині Грант з правого флангу навісив на лінію воротарського, звідки зіграв на випередження Абрахам й класно пробив головою. А вже в доданий арбітром час, на 93-й хвилині, динамівці втратили м'яч на своїй половині поля, після чого Мухейм і Абрахам вийшли удвох на воротаря "Динамо" Солдатенка, і реалізували момент. Дубль у грі записав на свій рахунок Абрахам.

В паралельному матчі в Тель-Авіві "Маккабі" програв на своєму полі португальському "Порту" з рахунком 1:2.

Таким чином, після 4-х турів у таблиці Групи G в "Челсі" 10 очок, "Порту" - 7, "Динамо" - 4, "Маккабі" - 1.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері відбудеться матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Челсі" прийме на своєму полі київське "Динамо".