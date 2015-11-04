У Києві встановлять пам'ятник колишньому футболісту "Динамо" Валентину Белькевичу

У Києві буде відкрито пам'ятник гравцеві київського і мінського "Динамо", вихованцю білоруського футболу Валентину Белькевичу, який передчасно пішов з життя 1 серпня 2014 року, повідомив почесний голова Клубу Вболівальників «Динамо» (Мінськ) Іван Савостиков в інтерв'ю офіційному клубному сайту мінчан.

"27 січня 2016 р., в день його народження, у Києві планується відкриття пам'ятника Валентину, - зазначив Савостиков. - Є бажання і ведуться переговори про проведення в Мінську товариського матчу Пам'яті Валентина Белькевича між мінським і київським «Динамо». Зараз узгоджується формат і дата заходу. Можливо, цей матч буде зіграний в кінці січня - початку лютого в Мінську, у футбольному манежі, і приурочений до дня народження Валентина Белькевича. Якщо дозволять плани підготовки команди – це буде матч основних складів. Якщо ні, то гратимуть ветерани, які виступали пліч-о-пліч з Валентином. А можливо матч буде проведений влітку. Але бажання провести матч пам'яті Валентина Белькевича саме в Мінську - є в обох сторін".

Белькевич народився в Мінську і починав свою професійну футбольну кар'єру в місцевому "Динамо" (1991-1996). З 1996 по 2007 роки він виступав за київське "Динамо". У складі українського клубу ставав 7-разовим чемпіоном України (1997-2001, 2003, 2004), 6-разовим володарем Кубка України (1998-2000, 2003, 2005, 2006), був учасником півфіналу Ліги Чемпіонів сезону 1998/99.

У 2012-2014 роках тренував молодіжні та юнацькі команди ФК "Динамо" (Київ).

Белькевич помер в ніч на 1 серпня 2014 року у себе вдома в Києві. У нього відірвався тромб.