Екс-президент Міжнародної федерації легкої атлетики приховував позитивні допінг-тести спортсменів Росії

Екс-президент Міжнародної федерації легкої атлетики (IAAF) сенегалець Ламін Діак підозрюється у навмисному приховуванні випадків позитивних допінг-тестів спортсменів з Росії, повідомляє Reuters.

Екс-чиновник поміщений під арешт разом зі своїм захисником.

За даними слідства, Діак отримував грошові перекази з Росії в обмін на приховування інформації про позитивні допінг-проби спортсменів цієї країни.

Колишній стрибун у довжину Діак очолював IAAF з 1999 по 2015 роки. В серпні його змінив на посаді британець Себастьян Кое, який виграв вибори в українця Сергія Бубки.

Великий допінг-скандал за участю збірної Росії з легкої атлетики вибухнув в серпні 2015 року, напередодні Чемпіонату світу. Повідомлялося, що 80% російських медалей на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу останніх років були здобуті з допомогою допінгу.

На ЧС-2015 збірна Росії змагалася без ряду своїх лідерів, яких звинуватили у вживанні допінгу, і посіла 9-е місце в загальному заліку, завоювавши всього 4 нагороди - 2 золота, 1 срібло та 1 бронзу. Для порівняння, на ЧС-2013 росіяни зайняли в загальному заліку 1-е місце (17 медалей, 7-4-6), а на легкоатлетичному турнірі Олімпійських ігор Лондона-2012 - 2-е місце (17, 8-4-5).