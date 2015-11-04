За 100 днів Ліллехаммер прийматиме Юнацькі Олімпійські ігри

Вже вдруге у своїй історії це норвезьке місто стає Олімпійською столицею. Рівно 22 роки тому, у 1994-у, тут запалав вогонь XVII зимових Ігор. На перших для Незалежної України Олімпійських іграх наші спортсмени зуміли вибороти дві нагороди – «золото» у фігурному катанні Оксани Баюл та «бронзу» у біатлоні Валентини Цербе.

Тепер настав час юних олімпійців проявити себе на найважливіших стартах чотирьохріччя.

Вже за 100 днів до Ліллехаммера завітають найкращі атлети з 70 країн світу віком від 15 до 18 років, які розіграють 70 комплектів нагород в 15 традиційних зимових дисциплінах. Окрім них, вперше до змагальної програми будуть включені і абсолютно нові, які дебютують під час Юнацьких Олімпійських ігор-2016. А саме: гонки на монобобах; змішана естафета в біатлоні, в якій кожну країну представлятимуть 1 дівчина і 1 юнак; змагання зі слоупстайлу (фрістайл); змагання з сноубордкросу (сноуборд). У змаганнях з хокею медалі розіграють не тільки серед команд, але й в індивідуальній майстерності (точність і сила кидків, швидкість катання, мистецтво ведення шайби й інші елементи гри). Нововведенням спортивної програми Ігор стануть і командні змагання в комбінованих видах спорту.

Слід відзначити, що Оргкомітет ЮОІ робить все можливо, щоб максимально використати спадщину, яка їм залишилась від Ігор-1994. Турніри з усіх видів спорту пройдуть на аренах, побудованих до зимової Олімпіади. Винятком становлять лише арени для керлінгу та хокею. Навіть Олімпійське селище, в якому проживатимуть атлети, розташовується на тому ж місці, що і в 1994 році.

Але, коли у 2008 року Міжнародний Олімпійський Комітет приймав історичне рішення започаткувати проведення літніх та зимових Юнацьких Олімпійських ігор, мав на меті, що такий турнір носитиме не лише змагальний характер, а й включатиме у себе навчальну, пізнавальну та культурно-освітню складову.

Тож у вільний від стартів час, спортсмени у Ліллехаммері зможуть відвідувати різноманітні семінари, майстер-класи з уславленими й титулованими олімпійцями, екскурсії, заняття з тімбілдінгу, які спрямовані на спілкування, налагодження контактів і підвищення рівня знань про історію та культуру інших країн. Підніматимуться й актуальні теми, зокрема: майбутньої кар’єри, здорового способу життя, боротьби з допінгом, профілактики травматизму і життя після спорту та як перемагати не лише на турнірах, але й в житті.

Ще одним важливим проектом, який Міжнародний Олімпійський Комітет вже вчетверте (починаючи з I ЮОІ-2010) успішно реалізовує під час Юнацької Олімпіади – «Молоді посли». Головна їх місія – познайомити молодь своїх країн з Іграми, популяризувати спорт й олімпійські цінності та власним прикладом надихати атлетів на нові перемоги.

Під час Юнацької Олімпіади амбасадори супроводжують свої команди, допомагають та підтримують спортсменів тощо.

Молодим послом на II ЮОІ 2016 року в Ліллехаммері від України стала майстер спорту міжнародного класу, фіналіст Олімпійських ігор в Пекіні, призер Всесвітньої Універсіади з художньої гімнастики Віра Передерій.

Нещодавно всі 39 амбасадорів віком від 18 до 28 років з різних куточків Планети завітали до Ліллехаммера, де під час семінару ознайомились зі своїми обов’язками «молодих послів», відвідали заняття та лекції зі здорового харчування, кар’єра у спорті, профілактика травматизму, спілкування зі ЗМІ та багато чого іншого, що вивчатимуть юні спортсмени під час Ігор.

Тож на атлетів чекає різноманітна, корисна і цікава програма, яка має допомогти їм у дорослій професійній олімпійській кар’єрі.

Наразі у спортсменів проходить ліцензійний відбір, який триватиме до 10 січня 2016 року, але вже зараз відповідно до міжнародної кваліфікаційної системи з видів спорту наші спортсмени вибороли право на участь у ЮОІ у біатлоні (2 дівчини та 2 юнака), лижному двоборстві (1 юнак) та фігурному катанні (1 юнак, 1 дівчина, 1 спортивна пара та 2 танцювальні пари).

Планується, що українці візьмуть участь у 10 видах спорту, таких як: біатлон, лижні гонки, санний спорт, гірськолижний спорт, лижне двоборство, стрибки на лижах з трампліна, скелетон, сноубординг, фігурне катання, шорт-трек.

На I Юнацьких Олімпійських іграх, які пройшли у 2012 році в Інсбруку (Австрія), українські спортсмени вибороти 3 срібні медалі – дві у фігурному катанні і одну у шорт-треку.