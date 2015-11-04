Луческу про гру з "Мальме": "Я задоволений тією інтенсивністю, яку ми показали сьогодні"

Наставник «Шахтаря» Мірча Луческу дав експрес-коментар в ефірі каналу «Футбол 1» після матчу Ліги чемпіонів з шведським «Мальме».

"Ми добре провели гру. Я задоволений тією інтенсивністю, яку ми показали сьогодні. Після першого тайму у нас було 17 ударів в бік воріт, що говорить про повну перевагу нашої команди", - зазначив Містер.

Говорячи про негативні сторони гри, тренер наголосив: "Незадоволений тим, що отримали картки і Срна, і Кучер. Але моя думка, що карток не було. Кучер взагалі сказав, що навіть близько не торкався м'яча. Тепер ключові гравці пропустять гру з мадридським «Реалом». Всі три картки Срна отримав незаслужено – за потрапляння м'яча в спину, і за два фоли на ньому. Не розумію арбітрів. Гра їм давалася дуже легко, навіщо було давати картки. Гра була дуже видовищною, і втручання арбітрів могло бути мінімальним".

"У будь-якому випадку, вітаю всіх з хорошою і результативною грою", - резюмував Луческу.

Як повідомляв УНІАН, у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" розгромив "Мальме" з рахунком 4:0 і вийшов на 3-е місце в турнірній таблиці Групи А.