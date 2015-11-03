"Шахтар" розтрощив "Мальме" у матчі Ліги чемпіонів (результати всіх матчів)

У Львові завершився матч 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький "Шахтар" приймав шведський "Мальме" і розтрощив суперника з рахунком 4:0.

Гірники мали повну перевагу впродовж усієї гри, але в першому таймі зуміли забити лише одного разу. Більш того, суперник також мав моменти для взяття воріт. А вже після перерви "Шахтар" на початку тайму забив двічі, знявши всі питання про переможця матчу.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

У парраллельному матчі Групи А в Мадриді іспанський "Реал" виграв у французького ПСЖ з рахунком 1:0.

Таким чином, в турнірній таблиці у "Реала" 10 очок, ПСЖ - 7, "Шахтаря" і "Мальме" - по 3. Гірники випереджають шведський клуб за всіма показниками, а от для того, щоб зайняти 2-е місце і пройти в плей-офф Ліги чемпіонів, команді необхідно перемагати в останніх двох турах і "Реал", і ПСЖ, і сподіватися на те, що ПСЖ не виграє у "Мальме".

Ліга чемпіонів. 4-й тур.

Астана - Атлетіко - 0:0

Реал Мадрид - ПСЖ - 1:0

Шахтар - Мальме - 4:0

Бенфіка - Галатасарай - 2:1

Боруссія М - Ювентус - 1:1

Севілья - Манчестер Сіті - 1:3

Манчестер Юнайтед - ЦСКА - 1:0

ПСВ - Вольфсбург - 2:0