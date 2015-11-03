У Львові перед матчем Ліги чемпіонів побилися вболівальники "Шахтаря" і "Мальме" (Швеція)

Пізніше до них приєдналися представники правоохоронних органів, після чого інцидент було вичерпано.

Про це повідомляє ТСН.ua.

"Зазначимо, що сьогодні у Львові відбудеться матч між "Шахтарем" і шведським "Мальме" в рамках 4 туру групової стадії Ліги чемпіонів", - йдеться в повідомленні.

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Як раніше повідомлялося, УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Мальме".