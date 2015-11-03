У Львові перед матчем Ліги чемпіонів побилися вболівальники "Шахтаря" і "Мальме" (Швеція)
19:19, 03 листопада 2015Спорт
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Матч "Шахтар" - "Мальме" розпочнеться у Львові о 21:45.
У Львові побилися вболівальники "Шахтаря" і "Мальме" (Швеція) / facebook.com
Пізніше до них приєдналися представники правоохоронних органів, після чого інцидент було вичерпано.
Про це повідомляє ТСН.ua.
"Зазначимо, що сьогодні у Львові відбудеться матч між "Шахтарем" і шведським "Мальме" в рамках 4 туру групової стадії Ліги чемпіонів", - йдеться в повідомленні.
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