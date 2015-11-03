Українка Світоліна здобула першу перемогу на тенісному турнірі WTA Elite Trophy (відео)

Матч завершився з рахунком 7:6, 6:3, повідомляє Великий теніс України.

Українка зуміла зробити брейк на подачі суперниці в кінці першого сету, але у вирішальний момент, за рахунку 6:5, програла гейм на своїй подачі і ситуація вирівнялася. Тим не менш, на тай-брейку Світоліна була сильнішою - 7:4. А вже у другій партії наша спортсменка зуміла впевнено виграти з різницею в три гейми - 6:3.

Наступною суперницею першої ракетки України в групі стане іспанка Карла Суарес Наварро.

WTA Elite, Trophy є підсумковим турніром року для тенісисток "другого ешелону". Змагання з участю 8-ми найсильніших у світовому рейтингу WTA пройшли тижнем раніше.

На відміну від класичних тенісних турнірів, які проходять по "олімпійській системі з вибуванням, тут, за регламентом змагань, 8 спортсменок спочатку діляться на дві групи - по чотири, де проводять турнір в одне коло, по три матчі. Дві найкращі з кожної групи виходять в плей-офф, де визначають переможницю в матчах на вибування - півфіналах і фіналі.

Турнір у Китаї проходить з 2 по 8 листопада.