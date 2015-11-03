Українка Зевіна стала бронзовим призером етапу Кубку світу з плавання

У Досі (Катар) проходить етап Кубка світу з плавання, в рамках якого бронзову медаль на 200-метрівці в плаванні на спині завоювала українка Дарина Зевіна, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації плавання (FINA).

Українка пропливла дистанцію за 2 хвилини 11.05 секунди, відставши від переможниці етапу на 0,79 секунди.

Виграла заплив Емілі Сибом з Австралії, а другою фінішувала Катінка Хоссу з Угорщини.

На іншій дистанції - 50-метрівці у плаванні на спині Зевіна посіла 5-е місце.

Крім того, на дистанції 400 метрів вільним стилем у чоловіків 4-5 місця посіли Михайло Романчук та Сергій Фролов, яким трохи не вистачило до п'єдесталу пошани.

Етап Кубка світу в Досі проходить 2-3 листопада. Це 7-й передостанній етап серії-2015, що складається з 8-ми змагань.