"Шахтар" виграв у "Мальме" в матчі Юнацької ліги УЄФА

Гірники здобули вольову перемогу, програючи по ходу матчу з рахунком 0:1.

На відміну від першої очної гри команд, що завершилася у Швеції з рахунком 5:5, сьогодні команди діяли більш акуратно в обороні і дбали насамперед про результат, а не про видовищність гри.

На початку матчу невеликою перевагою володіли гості, який відкрили рахунок на 17-й хвилині. Шведи скористалися помилкою гравців оборони суперника, перехопили м'яч на половині поля "гірників", Реджич прийняв пас від Сванберга і після обробки м'яча, другим дотиком вразив кут воріт - 0:1. Втім, ще до перерви гірники зуміли зрівняти рахунок. На 40-й хвилині Арабідзе з правого флангу вирізав передачу зовнішньою стороною бутси точно на Бугая і той розстріляв ворота з близької відстані - 1:1.

У другому таймі господарі поля володіли перевагою і на 65-й хвилині вийшли вперед. Вернгрен сфолив у власному штрафному на Арабідзе і пенальті реалізував Піхаленок. Сильним ударом низом гравець "Шахтаря" відправив м'яч у правий від себе кут воріт. А на 84-й хвилині "Шахтар" подвоїв свою перевагу. Піхаленок отримав м'яч, уникнув офсайду, увірвався в штрафну і віддав під удар Авагімяну, який в один дотик вразив ворота суперника.

Таким чином, "Шахтар" здобув першу перемогу в нинішньому турнірі, набрав 4 очки в 4 матчах і продовжує боротися за місце в плей-офф змагань, 1/8 фіналу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Львові відбудеться матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Шахтар" прийме на полі Львів-Арени "Мальме".