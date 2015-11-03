Український тенісист Долгополов програв іспанцеві Ферреру у матчі другого кола турніру в Парижі
15:35, 03 листопада 2015Спорт
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В Парижі завершився матч 2-го кола тенісного турніру BNP Paribas Masters категорії ATP World Tour 1000, в якому кращий тенісист України Олександр Долгопов протистояв Давиду Ферреру (Іспанія) і легко програв у двох партіях.
btu.org.ua
Матч завершився з рахунком 2:6, 2:6, повідомляє Великий теніс України.
Поєдинок тривав трохи більше години.
Феррер, який є чемпіоном паризького Мастерсу-2012 не дав першій ракетці України і шансу зачепитися за свою подачу - 0 брейк-поінтів у Долгополова проти 4 з 7 реалізованих у Феррера.
Долгополов був єдиним представником України в основній сітці турніру.
Змагання у Франції проходять з 2 по 8 листопада.
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