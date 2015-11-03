Український тенісист Долгополов програв іспанцеві Ферреру у матчі другого кола турніру в Парижі

Матч завершився з рахунком 2:6, 2:6, повідомляє Великий теніс України.

Поєдинок тривав трохи більше години.

Феррер, який є чемпіоном паризького Мастерсу-2012 не дав першій ракетці України і шансу зачепитися за свою подачу - 0 брейк-поінтів у Долгополова проти 4 з 7 реалізованих у Феррера.

Долгополов був єдиним представником України в основній сітці турніру.

Змагання у Франції проходять з 2 по 8 листопада.