Боксер Геворг Манукян визнаний найкращим спортсменом жовтня в Україні

Його особистого наставника Олександра Поліщука названо найкращим тренером місяця, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Підводячи підсумки спортивного жовтня, Експертна комісія НОК відзначила чудові здобутки наших боксерів на світовій першості в катарській Досі. Володарями бронзових нагород стали Дмитро Замотаєв (49 кг) та Геворг Манукян (91 кг).

Після глибокого аналізу виступів обох спортсменів та за підсумками детального обговорення з тренерським штабом збірної України з боксу і Федерацією боксу ухвалено рішення визнати найкращим спортсменом місяця Геворга Манукяна.

Відзначимо, що на шляху до бронзової нагороди на чемпіонаті світу Геворг провів три поєдинки проти провідних боксерів своєї вагової категорії. В півфіналі наш спортсмен поступився росіянину Євгену Тищенку, який у подальшому виборов титул чемпіона світу-2015.

Раніше, на перших Європейських іграх в Баку-2015, Манукян став віце-чемпіоном історичного спортивного форуму.

Для Геворга Манукяна це перше високе визнання НОК України.