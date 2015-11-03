Кличко пожартував над найближчим суперником Ф'юрі в соцмережі (фото)
14:23, 03 листопада 2015Спорт
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Український боксер не тільки готується до бою, але і розважається в Інтернеті у вільний час.
twitter.com/klitschko
Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимир Кличко продовжує жартувати над своїм суперником Тайсоном Ф'юрі, публікуючи пости на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.
"Подивіться, що я знайшов! "Лють (Ф'юрі) на Бойні", — одна з моїх улюблених рок-груп. Тут, у тренувальному таборі я працюю над моєю власною кавер-версією", — написав чемпіон.
Як повідомляв УНІАН, бій Кличко — Ф'юрі відбудеться 28 листопада в Дюсельдорфі (Німеччина).
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